Zondag algehele afgelasting amateurvoetbal lagere elftallen

Zondag alle wedstrijden in de categorie B (lagere elftallen) afgelast door de KNVB.

In verband met de slechte veldcondities wordt er zondag op veel velden niet gevoetbald. De wedstrijden onder de categorie A (eerste elftallen) gaan vooralsnog gewoon door in district Zuid 1 (Zeeland en West-Brabant). In de districten West 1 en West 2 zijn ook de duels in de A-categorie al afgelast.

Zaterdag werden de duels in categorie B ook al afgelast in district Zuid 1. De meeste duels in de A-categorie werden overigens ook afgelast vanwege de sneeuwval.