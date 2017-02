article

1.6913695

ZONDAG VIJFDE KLASSE A - Het was geen wereldgoal, verklaarde WVV’67-speler Qurijn Schevenhoven (21) daags na de gewonnen wedstrijd tegen koploper Nieuw Borgvliet. Maar belangrijk was hij wel. De spits besliste met een bal die via een scrimmage via zijn buik in het doel rolde hoogstpersoonlijk het topduel in de zondag vijfde klasse A.

WVV’67-topschutter Schevenhoven: ‘Wij gaan promoveren’

