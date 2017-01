Wim Boelens nieuwe trainer UVV'40

ZONDAG VIERDE KLASSE C - Wim Boelens is volgend seizoen trainer van UVV'40 uit Ulvenhout. Dat maakt de club op zijn website bekend.

"We zijn blij en trots dat we Wim hebben kunnen strikken voor onze mooie vereniging", aldus voorzitter Sander Schaepman.

"Een man met zoveel voetbalkennis, ervaring en een heerlijke visie op het spel past ons inziens perfect bij de huidige groep", vervolgt hij. Boelens, die na dit seizoen vertrekt bij JEKA, volgt in Ulvenhout Joey Verhoeven op.

"Ook omdat de huidige trainer, Joey Verhoeven, de afgelopen tweeënhalf jaar iets heel moois heeft neergezet met deze groep, vinden we het van belang dat er een zwaargewicht voor de groep komt te staan. Als je naar het cv van Wim Boelens kijkt dan zijn we daar in geslaagd. Wim lijkt ons de ideale man om met de huidige spelersgroep verder te bouwen maar zijn know how inzake jeugdopleiding en doorstroming zijn welkome aanvullingen voor onze club", besluit de voorzitter.

Het vertrek van Verhoeven bij UVV'40 hield nog wel even de gemoederen bezig. De selectie wilde namelijk met hem verder, het bestuur niet. UVV'40 staat vijfde in zondag 4C.