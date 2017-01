West-Brabantse clubs op trainingskamp: tripjes naar Spanje, Turkije en Bergen op Zoom

AMATEURVOETBAL - Het is winterstop en de West-Brabantse clubs willen zo fit mogelijk aan de tweede seizoenshelft beginnen. Daarom gaan verschillende teams op trainingskamp. De een naar Spanje, de ander gewoon in eigen land.

De selectie van Dongen heeft het getroffen. Als winnaar van de Brabant Cup kreeg Dongen een trainingskamp voor zestien man naar Fuengirola cadeau. Dongen legde echter geld bij en reist met maar liefst 23 spelers en twaalf begeleiders af naar de Spaanse badplaats, waar het verblijft van vrijdag 6 tot en met dinsdag 10 januari. Daar staan naast trainingen ook twee oefenduels op het programma, waaronder de finale om de Fuengirola-cup tegen de winnaar van de Rijnmond Cup. Die finale wordt in Fuengirola afgewerkt op zaterdag 7 januari en gaat tussen BVCB en Deltasport. De winnaar treft Dongen op maandag 9 januari.

Ook Victoria'03 zit in Spanje, maar dan wat noordelijker. Voor een winterstage verblijft de Oudenbossche derdeklasser in Barcelona, van 3 januari tot 6 januari. Daar trainde de ploeg twee keer per dag. Ook kreeg de selectie op de vroege donderdagochtend een strandloop voor de kiezen. Maar er was ook ruimte voor andere uitjes. Zo bezocht de groep al een training van FC Barcelona.

Dan naar Turkije. Daar geniet Rood-Wit van heel wat zonuren. De complete selectie plus begeleiding zit momenteel in het Side, waar de ploeg van 2 tot en met 7 januari een trainingskamp belegt. Daar zitten de mannen van Reinald Boeren met enkele Turkse BVO's. 6 januari speelde Rood-Wit tegen Corumspor, een ploeg die uitkomt op het vierde niveau in Turkije. Rood-Wit verloor dat duel met 3-0. Het tweede speelde ook een oefenduel, tegen het eerste elftal van zaterdag tweedeklasser BLC, en verloor met 3-1.

Ook Sprundel zoekt het buiten de landsgrenzen. De selectie gaat donderdag 12 januari op trainingskamp naar het Engelse Birmingham. Zondag 15 januari keert de ploeg terug. Naast een flink aantal trainingen staat ook een bezoekje aan de wedstrijd Wolverhampton Wanderers - Aston Villa op het programma.

Nederland

Niet alle clubs zoeken het buiten Nederland. Ook in eigen land zijn teams op trainingskamp. ​Aankomend weekend belegt Achtmaal een trainingskamp in Den Haag.

Het eerste elftal van Klundert zit tussen 13 en 15 januari in Bunnik, net onder Utrecht. Steenbergen traint in die zelfde periode in Noordwijk. Precies diezelfde dagen verblijft HSC'28 in Nijmegen voor een trainingsstage. Seolto blijft dichter bij huis en vertrekt naar Bergen op Zoom om. 14 januari speelt Seolto een oefenduel met RBC.

Eveneens in dat weekend heeft Alliance een trainingskamp belegd. De Roosendaalse vierdeklasser reist af naar Valkenswaard. Daar speelt de ploeg van Rick Schimmel op 14 januari een oefenduel tegen UVV Utrecht.