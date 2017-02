'We zijn mentaal kwetsbaar bij Lepelstraatse Boys, de onzekerheid neemt toe'

ZONDAG VIERDE KLASSE B - Met vlag en wimpel werden ze vorig seizoen kampioen in de vijfde klasse. Een trapje hoger is Lepelstraatse Boys hekkensluiter. Het cruciale duel met BVV'63 moet volgens Klaas van der Spoel zondag gewonnen worden. ,,Het is een van onze laatste kansen.''

Zelf betrapt hij zich er op dat ook bij hem de echte winnaarsmentaliteit weg is. Klaas van der Spoel (29)speelde voor Steenbergen, Dosko en MOC'17, voordat hij halverwege vorig seizoen plots overstapte naar Lepelstraatse Boys. In het team van coach Erwin Pinas behoorde hij meteen tot de sterkhouders, als controlerende middenvelder en tegenwoordig vooral als centrale verdediger. De resultaten in de vierde klasse vallen tegen en het plezier neemt af. ,,We gooien het bijltje er snel bij neer en gaan bij een achterstand al gauw onderling zeiken.''

De ranglijst liegt niet. Lepelstraatse Boys staat stijf onderaan, met BVV een punt daarboven. De kloof naar de overige ploegen bedraagt zes punten. ,,We zijn mentaal kwetsbaar, de onzekerheid neemt toe. Bij de eerste gemiste kans voel je het er in sluipen. Het idee dat het weer niet gaat lukken. Iedereen is met zichzelf bezig.''

Het duel met BVV'63 wordt volgens Van der Spoel bepalend. ,,Als we drie punten pakken, kunnen we weer een beetje omhoog kijken.'' Dat een ontmoeting tussen beide teams enkele jaren geleden ontaardde in een flinke vechtpartij, zegt hem niets. ,,Daar moet je niet je motivatie uit willen halen.''