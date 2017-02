WDS'19-verdediger Eljay Hoed: 'Kampioenschap niet uitgesloten'

ZONDAG VIERDE KLASSE C - "Ik wil binnen drie jaar met WDS'19 naar de tweede klasse. Het liefst moet er dan al dit seizoen gepromoveerd worden, al is het via een periodetitel en de nacompetitie." Dat waren een aantal maanden geleden de van ambitie doorspekte woorden in deze krant van René Brevé, de Rotterdamse trainer van WDS '19.

Na zes wedstrijden had zijn ploeg echter pas evenzoveel punten bijeengesprokkeld en werden de gedane uitspraken weinig kracht bijgezet. Maar toen kwam de ommekeer. Van de laatste zeven duels voor de winterstop won WDS '19 er vijf, speelde men een keer gelijk en werd slechts een maal verloren.

WDS'19 kwam ook goed uit het winterreces met een duidelijke 3-1-zege afgelopen zondag op directe concurrent Terheijden. En opeens doet de club uit de Haagse Beemden weer mee om de prijzen. Met een vierde plaats in de stand op slechts twee punten van koploper Gesta en de koppositie in de tweede periode lijkt er weer van alles mogelijk op Sportpark Paradijs.

Kampioen

Centrale verdediger Eljay Hoed (25), afgelopen zomer overgekomen van TVC Breda, weet hoe de vork in de steel zit. "Het is vrij eenvoudig. We zijn simpelweg overgestapt naar een ander systeem, van 4-3-3 naar 4-4-2," zegt hij. "Iets behoudender dus. Door de aanvankelijk wat tegenvallende resultaten waren we ook wel genoodzaakt iets om te zetten. Nu voelt iedereen zich prettig met de nieuwe speelwijze.

Het geloof is weer helemaal terug bij WDS'19. "We moeten zeker voor een periode gaan. Maar ook het kampioenschap is niet uitgesloten. Iedereen is ervan overtuigd dat er wat mogelijk is met deze ploeg," aldus Hoed. "Ook in de derde klasse kunnen we een rol gaan spelen."