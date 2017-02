Van Merrienboer op dreef bij Kruisland, Chouiter beslissend bij Rood-Wit

ZONDAG TWEEDE KLASSE E - Kruisland toonde zich gisteren bij hekkensluiter opnieuw op schot. Pas bij 2-6 vonden de oranjehemden het welletjes. Koploper Rood-Wit klopte Uno Animo met 3-4.

Dubbeldam - Kruisland 2-6 (0-3) - 0-1, 0-2, 0-3 en 0-4 Davy van Merrienboer, 1-4 Ricardo van Yperen (pen.), 1-5 Tom Schipper, 2-5 Van Yperen, 2-6 Guidom Kithom.

"Een verlengstuk van vorige week," stelde trainer Mounir el Fahmi na afloop. "We waren heel dominant en verzuimden eigenlijk met nog hogere cijfers te winnen." Aan bezoekende zijde was vooral Davy van Merrienboer op schot, hij tekende voor de eerste vier treffers.



Uno Animo - Rood-Wit 3-4 (2-2) - 1-0 Ruben van Loon, 1-1 Achraf Chouiter, 2-1 Van Loon, 2-2 Chouiter, 2-3 Boy van Steen, 3-3 Van Broekhoven, 3-4 Chouiter.

Een terechte overwinning, die eenvoudiger tot stand kwam dan de score doet vermoeden, vond trainer Reinald Boeren; "We domineerden, waren super gretig en scherp. In deze vorm moet ik nog zien wie ons kan stoppen, hoewel we een smalle groep hebben." Plaaggeest voor de thuisclub was Chouiter, die zijn team vlak voor affluiten de zege bezorgde.

Roosendaal - Zundert 2-2 - 0-1 Fabian Nelemans, 1-1 Rob Luijten (e.d.), 2-1 Steven Moerkens, 2-2 Gaynio Aarts.

De regioderby tussen Roosendaal en Zundert kende gisteren behalve in de stand (2-2) ook geen morele winnaar. Beide schieten ze weinig op met het behaalde punt.

Sarto - Madese Boys 1-3 (1-2) 0-1 Rik de Bruijn, 1-1 Tim van Bladel, 1-2 Rik de Bruijn, 1-3 Maikel Walravens

"Het was een cruciale zege", zei Madese Boys-trainer Mark Klippel. "Op momenten heeft onze doelman Werner Verhoeven ons er doorheen gesleept. Al bij al een heel goede overwinning."



JEKA - Unitas 0-1 (0-1) 0-1 Elroy Boonstoppel

"We hebben gegokt op de counter in de eerste helft. Toen was Unitas veel beter," zei Frank Roovers, assistent-trainer van JEKA. "In de tweede helft waren we gelijkwaardig, maar enkel uit corners zijn we een beetje gevaarlijk kunnen worden. Maar voor rust hadden we eigenlijk heel weinig in te brengen."



Rijen - VOAB 0-2 (0-1) 0-1 Yoran Beerens, 0-2 Stijn van Laarhoven

Een gevoelig verlies voor Rijen omdat de ploeg van Max Raeven hierdoor de aansluiting met de top in de competitie enigszins verliest. "Heel teleurgesteld", was ook het oordeel van Raeven na afloop.