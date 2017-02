Van der Sloot helpt Cluzona langs BSC

ZONDAG DERDE KLASSE A - De tweede klasse komt voor Cluzona met de week dichterbij. Na de 2-1-zege op BSC groeit de voorsprong op de concurrentie.

Door een nipte 2-1 thuiswinst op het laaggeplaatste BSC en de afgelastingen op alle andere velden liep de voorsprong van Cluzona op de naaste concurrentie op tot maar liefst zeventien punten.

Cluzona had het geluk van een kampioen enigszins aan de zijde toen zo'n twintig minuten na rust BSC-verdediger Huub Schuit zijn eigen doelman op uiterst knullige wijze verschalkte. Mark Kessels dacht de voorzet van Jeroen Hack eenvoudig te gaan vangen, maar zag tot zijn verbazing dat de bal via de borst van Schuit in het doel verdween. Het betekende de gelijkmaker voor de gastgevers, omdat even voor rust BSC verrassend op voorsprong was gekomen door een droge knal van Stijn van Iersel.

Bij Cluzona bleef topschutter Ruben Maas droog staan. Alleen in het eerste bedrijf was de Zilveren Schoen-winnaar een paar maal dicht bij een treffer geweest, maar stuitte hij eerst op Kessels en daarna op de paal. Een hoofdrol werd wel opgeëist door routinier Marcel van der Sloot. De 36-jarige vrije verdediger met het gouden linkerbeen strooide het hele duel al achteloos met passes op maat en mocht twintig minuten voor tijd aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied. Zijn boogbal over de Roosendaalse muur liet Kessels geen schijn van kans en viel in de linkerbovenhoek prachtig binnen.

Enigszins gelukkig was de zege, geheel onverdiend niet. Cluzona creëerde over negentig minuten gezien meer kansen, maar haalde nooit een kampioenswaardig niveau.