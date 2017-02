Topschutter Rood-Wit: 'We zijn een lastig clubje om tegen te spelen'

ZONDAG TWEEDE KLASSE E - Boy van Steen laat zich niet gek maken De eerste twee duels na de winterstop leverden Rood-Wit het maximale resultaat op. De ploeg uit Sint Willebrord lijkt ook in de tweede klasse onverstoorbaar op weg naar het kampioenschap.

In Middelburg werd vorig weekeinde met man en macht het veld sneeuwvrij gemaakt. Dolgraag wilde Zeelandia spelen. ,,En toen kwamen wij op visite'', lacht Boy van Steen. De Willebrorders wonnen met 2-4 en schudden in de Zeeuwse hoofdstad weer een mogelijke kandidaat voor de titel van zich af.

,,We zijn een lastig clubje om tegen te spelen. We kunnen goed voetballen én zijn bereid om voor elkaar te werken. Dat is onze grote kracht.'' Van Steen geeft zelf wekelijks het voorbeeld. Altijd levert hij arbeid en haalt hij een dikke voldoende, ook als het even wat minder gaat. Bovendien is hij vanaf de penaltystip een zekerheid. Een trainingskamp in Turkije bracht de selectie deze winter volgens Van Steen nog dichter bij elkaar. Andere clubs trekken hem niet. ,,Bij Rood-Wit krijgen we geen cent. Een pilsje na de wedstrijd als we gewonnen hebben. Voor mij is het goed genoeg. Waar zou ik anders naar toe moeten? Halsteren? Dosko? Bij clubs in die hoek heb ik geen gevoel.''

De sportieve toekomst voor Van Steen ligt bij Rood-Wit, in de eerste klasse als het even kan. ,,Het zou mooi zijn als we het weer kunnen flikken. Zelf ben ik iemand die niet graag iets loslaat als hij het vast heeft. Maar we laten ons niet gek maken, door niemand niet.''