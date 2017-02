Rood-Wit loopt verder uit, Roosendaal onder de maat

ZONDAG TWEEDE KLASSE E - Door met 3-1 te winnen van Madese Boys, en het gelijkspel van Unitas op het veld van Zundert heeft Rood-Wit zijn voorsprong in het klassement vergroot tot vier punten. Kruisland kwam door 2-0 winst op VOAB op gelijke hoogte met Unitas. Onderin ging Roosendaal flink onderuit tegen Rijen, 0-4.

Kruisland - VOAB 2-0 (0-0) - 1-0 Issam Dahmani, 2-0 Anass el Gamali.

De thuisclub domineerde vooral voor rust maar maakte de klus pas in de slotfase af. "VOAB is een lastige tegenstander voor voetballende ploegen, vooral na rust hebben we het best lastig gehad. Op basis van de eerste helft was de overwinning echter zeker verdiend," aldus trainer Bram Plomp.



Rood-Wit - Madese Boys 3-1 (0-0) - 1-0 Edwin Jaspers, 2-0 Gianni Tiebosch, 3-0 Edwin Jaspers, 3-1 Maikel Walravens.

De thuisclub trof een Madese Boys dat de laatste weken op dreef was. Toch kwam de thuisclub kort na rust door twee doelpunten binnen een minuut op een 2-0 voorsprong. Jaspers gooide in de 82ste minuut het duel definitief op slot voordat de bezoekers in de slotminuut nog wat terug deden.



Roosendaal - Rijen 0-4 (0-2) - 0-1 Yassin Ban Messaoud, 0-2 Freek Trommelen, 0-3 Thom Avontuur, 0-4 Rutger van den Heuvel.

"Dik verdiend, aan hun kant was er daadkracht en de wil om te winnen. Die heb ik bij ons geen moment gezien. We hebben zelf niets gecreëerd," aldus trainer Remco Broos van de thuisclub.

JEKA - DESK 3-1

Unitas - Zundert 2-2 (0-0) - 0-1 Wim Kas, 1-1, 2-1, 2-2 Denis Vujcic.