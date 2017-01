article

ROOSENDAAL - Robert Molenaar was na een buitenlands profavontuur aanvoerder bij RBC in de laatste eredivisiedagen. Als trainer is hij via Halsteren in Volendam beland. Hij pendelt tussen zijn in Roosendaal gewortelde gezin en het palingdorp. Oudste zoon Jeroen debuteerde inmiddels bij vierdeklasser RBC. Samen praten ze over hun Oranje en dromen ze van een feestje aan het einde van dit seizoen.

Robert en Jeroen Molenaar: verdedigers van nature

Amateurvoetbal