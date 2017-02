RBC loopt uit op Alliance in titelrace

ZONDAG VIERDE KLASSE B - In de strijd om het kampioenschap leed Alliance kostbaar puntverlies tegen ODIO. In blessuretijd schoot Roy Carpentier de formatie uit Ossendracht langszij: 2-2. RBC won met 1-3 van Noordhoek en heeft nu vier punten voorsprong op Alliance.

Alliance - ODIO 2-2 (2-1) - 1-0 en 2-0 Gijs Gommeren, 2-1 Mats Orlando, 2-2 Roy Carpentier.

Alliance begon goed, maar liet het in de tweede helft afweten. Het overwicht van ODIO nam toe en dat resulteerde in blessuretijd in de gelijkmaker.

Noordhoek - RBC 1-3 (1-1) - 1-0 Sven Reuvers, 1-1 Kevin van Andel, 1-2 Gino Pieter, 1-3 Van Andel.

RBC-trainer Danny Mathijssen geeft toe dat zijn ploeg erg veel geluk had. ,,De gelijkmaker van Kevin van Andel was een buitenspeldoelpunt. We waren niet goed. Noordhoek verdiende minstens een punt.'' De mening van Mathijssen wordt gedeeld door Jerry van Huuksloot, zijn collega van Noordhoek.

HSC '28 - Lepelstraatse Boys 4-1 (4-1) - 0-1 Martijn Petie, 1-1 Tim Mens, 2-1, 3-1 en 4-1 Niels Huijps.

Volgens HSC-trainer Johan Claassens kreeg Lepelstraatse Boys evenveel kansen als zijn ploeg, maar HSC '28 sprong er zorgvuldiger mee om.

METO - DIOZ 2-1 (1-1) - 1-0 Joep van Kalmthout, 1-1 Ronald van Hooff, 2-1 Björn Verbrugge (pen).

METO-trainer Peter Deelen vindt dat zijn ploeg verdiend heeft gewonnen. Na rust was het overwicht van de thuisploeg minder groot, maar Verbrugge bezorgde zijn ploeg toch de winst.

Schijf - Achtmaal 2-1 (2-1) - 1-0 Bart Mathijssen, 1-1 Jacky Mertens, 2-1 Bas Adriaensen.

Achtmaal zocht in de tweede helft de aanval, maar beide ploegen scoorden niet meer.

SVC - BVV '63 5-3 (0-3) - 0-1 en 0-2 Abderrahim el Fadili, 0-3 Fatih Bayrak, 1-3 en 2-3 Tim van den Dool, 3-3 Robin van Boxel, 4-4 en 5-3 Jowin van Belois.

Het was een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft was BVV '63 heer en meester. SVC-trainer Ad Straver: ,,Ik ben in de rust goed kwaad geworden en toen kon het opeens wel.''