article

1.6899418

ZONDAG DERDE KLASSE B - Vier duels werden afgelast in 3B. Veerse Boys pakte een punt tegen Hilvaria. Right Oh is het spoor bijster en ging thuis met 3-5 ten onder tegen ZIGO.

Punt voor Veerse Boys, verlies Right-Oh

ZONDAG DERDE KLASSE B - Vier duels werden afgelast in 3B. Veerse Boys pakte een punt tegen Hilvaria. Right Oh is het spoor bijster en ging thuis met 3-5 ten onder tegen ZIGO.

http://www.bndestem.nl/sport/amateurvoetbal/punt-voor-veerse-boys-verlies-right-oh-1.6899418

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.4265757.1394721433!image/image-4265757.jpg

Amateurvoetbal