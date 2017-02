Periodetitel voor Unitas'30 na derbywinst

ZONDAG DERDE KLASSE A - Unitas'30 is door een 3-1 overwinning op Internos winnaar geworden van de tweede periodetitel. Unitas'30 eindigde weliswaar in punten gelijk met Cluzona, maar omdat de ploeg uit Wouw de eerste periodetitel al in het bezit had, ging deze titel naar de formatie van Juliën en Eddy van Vugt.

De eerste tien minuten was de wedstrijd in balans, maar nadat een afstandsschot van Danny Lauwen rakelings naast het doel van Internos was verdwenen, kreeg Unitas'30 een overwicht. Drie minuten later viel de openingstreffer, maar die leidde wel tot de nodige discussie. Het was namelijk niet duidelijk of de inzet van Bollaart de doellijn had gepasseerd. Scheidsrechter Van Dinter twijfelde niet. De protesten van Internos leverden dan ook niets op.

Drie minuten later verdubbelde Lukus, na slecht ingrijpen van de Internos-defensie, de voorsprong en daarmee leek het lot over de plaatsgenoot voltrokken. Unitas'30 verslapte echter en Internos kreeg weer greep op de wedstrijd. Een fraaie treffer van aanvoerder Asukaniam vlak voor rust gaf de ploeg van Jack Sweres weer hoop.

Maar Internos kon tijdens het tweede bedrijf geen potten meer breken. De thuisploeg zette Internos onder druk, maar kansen bleven uit. Na tien minuten was Unitas '30 uitgeraasd. Er brak een uiterst zwakke fase aan met balverlies over en weer. Pas nadat Nooren, na een fraai samenspel met Puriël, 3-1 had binnengeschoten, kwam het heilig vuur terug bij de thuisploeg.

Unitas '30 wilde meer, maar de kansen op een vierde treffer werden niet benut.

Unitas '30 - Internos 3-1 (2-1) - 13. 1-0 Jordy Bolaart, 16. 2-0 Tim Lukus, 40. 2-1 Jean-Hugues Asukaniam, 74. 3-1 Cas Nooren.