Pak rammel voor DVVC, Be Ready wint derby van Irene'58

ZONDAG VIERDE KLASSE D - In 4D kende Raamsdonk een complete offday. DVVC ging ruimschoots onderuit bij Nieuwkuijk.

Nieuwkuijk – DVVC 6-1 (3-1) 1-0 en 6-1 Niels Kok, 1-1 Dennis Kras, 2-1 en 5-1 Mitchel Fitters, 3-1 Roy de Vaan, 4-1 Max Raymakers

tot vlak voor rust konden de bezoekers goed mee, maar na de 2-1 en snelle 3-1 knakte er iets in de ploeg van interim-coach Nijs Kivits. ,,Het ging lang gelijk op, maar die twee snelle treffers kort achter elkaar waren de genadeklap voor mijn ploeg,” zei de verliezende coach. ,,In de rust heb ik nog veel moeten wisselen wat niet de organisatie ten goede kwam. Hierdoor liep Nieuwkuijk makkelijker uit.”

Irene’58 – Be Ready 0-1 (0-0) - 0-1 Ben Hoeke

In de derby tussen Irene’58 en Be Ready werd Ben Hoeke de matchwinnaar met de enige treffer na een uur spelen. Een duel waarin het voor beide teams punten sprokkelen was. ,,Het was van beide kanten een rommelig duel, waarin veel strijd en inzet te zien was,” vond Be Ready-coach Twan van Helvert. ,,Een echte wedstrijd om de punten. En wij waren ditmaal de gelukkigste.”

Raamsdonk – FC Engelen 0-6 (0-2) - 0-1 Yasin Uluman, 0-2 Sam de Schepper, 0-3 en 0-4 Yasin Uluman, 0-5 en 0-6 Walid Johri

In eigen huis wonnen de bezoekers van FC Engelen met 0-6. De formatie van coach Ricardo Aguado kwam er tegen de koploper niet aan te pas. ,,Ze waren een maat te groot,” bevestigde Aguado.