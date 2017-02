Oud-Real Madrid-speler Royston Drenthe duikt op bij Dongen: 'Hij schoot 'm zo in de kruising'

DONGEN - Royston Drenthe bevestigde donderdag zijn afscheid als profvoetballer, maar zijn laatste meters heeft hij gemaakt in het shirt van VV Dongen. Niet bij de selectie, maar naar verluidt het zesde team.

De tweet van BlankersFR (zie onderaan) ging donderdag viraal. Welke wedstrijd het ging en wanneer dat duel was, dat is niet bekend. Bij de tegenstander hadden ze ook pas laat door dat het ging om de oud-voetballer van Feyenoord.

Twitteraar BlankersFR was die wedstrijd zelf namelijk de directe tegenstander van de gewezen topvoetballer. Hij wil anoniem tegenover BN DeStem zijn verhaal doen. ''We kwamen er laat achter dat het om Drenthe ging, want hij was toch wat kilootjes aangekomen.''

Superieur

Toch deden zijn voetbalkwaliteiten de wenkbrauwen wel fronsen. ''In het veld zagen we al dat zijn aannames en spelinzicht superieur waren. We dachten in eerste instantie dat het om een speler uit het eerste elftal ging.''

Drenthe deed volgens Blankers zijn best om niet op te vallen. ''Hij scoorde met een goal in de kruising en juichte niet eens. Hij wilde verder niet opvallen en praatte ook weinig.''

Grap

Dat de ex-speler van Real Madrid nu vaker minuten gaat maken bij VV Dongen lijkt uitgesloten. Volgens Blankers ging het om een 'uit de hand gelopen grap'.

Volgens de geruchten heeft Drenthe namelijk een relatie met Sophie van Overbeek, dat is de zus van oud-PSV'er Elvio én Luke. Laat die laatstgenoemde nou uitkomen voor het zesde team van Dongen.

Eerste elftal

Ron Timmers, trainer van het eerste team, weet er het fijne ook niet van. “Ik heb hem nog nooit gezien bij ons, maar ik heb ook de foto voorbij zien komen.” Zou Timmers Drenthe niet willen toevoegen aan de selectie, die uitkomt in de derde divisie? “Als hij zich nog ergens in de kijker wil spelen, dan is hij altijd welkom. Maar hij moet wel gewoon contributie betalen.”