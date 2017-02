Oosterhout behoudt beste papieren, SCO en Beek Vooruit delen de punten

ZONDAG DERDE KLASSE B- Door met 2-0 te winnen van Right Oh behoudt Oosterhout de beste papieren op de tweede periodetitel. TSC had het lastig tegen een defensief Veerse Boys, maar won in de slotminuut door een treffer van Tyron Zschusschen, 1-0. SCO en Beek Vooruit deelden de punten.

SCO - Beek Vooruit 1-1 (1-0) - 1-0 Loek Schalk, 1-1 Jordy van Wijnen

Beek Vooruit sleepte een gelijkspel uit het vuur, met tien man. Lex Heymans kreeg vlak voor tijd rood. Na de 1-1 van Jordy van Wijnen kreeg SCO kans op kans, maar onder meer Tom Rijders en Floriaan van Wijnen misten.

Oosterhout - Right Oh 2-0 (1-0)- Stijn Biemans (pen.) 1-0, Yeswindum Gire 2-0.

Koploper Oosterhout leverde volgens trainer Jorco de Kok als collectief een prima prestatie. Daarom noemde hij de zege verdiend met de aantekening, dat de door Biemans benutte penalty wegens hands wat zwaar was bestraft. Oosterhout kan in de week na carnaval bij Groen Wit de tweede periodetitel veilig stellen. "Maar ons eerste doel blijft het kampioenschap in 3B," aldus De Kok.



TSC - Veerse Boys 1-0 (0-0)- Tyron Zschusschen 1-0.

Met een daverende volley van 20 meter, die via de onderkant van de lat als een bom binnen sloeg forceerde Zschusschen pal voor tijd de winst.



NOAD - Groen Wit 0-5 (0-3)- Zaki Zerouali 0-1, Achmed Zerouali 0-2 en 0-3, Faissal Lahrech 0-4, Achraf Mejout 0-5.

Groen Wit had het makkelijk bij de hekkensluiter. Trainer Osman Erbas: "NOAD kon alleen counteren, maar was bij rust al geklopt."



Hilvaria - Bavel 4-3 (2-1)- Hilvaria 1-0 en 2-0. Gijs Pheninckx 2-1, Robin Adriaansen 2-2, Hilvaria 3-2 en 4-2, Pheninckx 4-3.

Bavel- trainer Fred Vrolijk toonde zich teleurgesteld over het spel van zijn elftal. "Hilvaria heeft geen wonderploeg. Speelde alleen de lange bal. We waren niet bij de les."



Waspik - RWB 0-1 (0-1)- Ronald Possemis 0-1.

Waspik-trainer Ruud van den Heuvel kon niet verliezen in dit duel. Volgend seizoen traint hij een nu in problemen verkerend RWB en het liefst in de derde klasse. RWB kon een vroeg genomen voorsprong na rust simpel vasthouden.



ZIGO - Gilze 2-1 (1-1)- Nicwell Landbrug 1-0, Stan de Kock 1-1, Landbrug 2-1.

Gilze- trainer Theo Ducaneaux: " Verlies in een duel, waarin we gelijkwaardig waren. Niet de eerste keer dit seizoen en dat is nog zachtjes uitgedrukt. We missen ook elk greintje geluk om er met resultaat uit te komen."