Moerse Boys heeft abonnement op gelijke spelen: 'Snap ook niet hoe dat kan'

ZONDAG EERSTE KLASSE C – Voor de gokfanaten is het makkelijk geld verdienen op sportpark Akkermolen. Moerse Boys speelde dit seizoen al tien keer gelijk. Al kan men daar binnen de groep minder om lachen.

De Moerse Boys-toto: bij elke thuiswedstrijd kan er gegokt worden op wedstrijden van onder meer het eigen team. Een '3'tje', gokken op een remise, levert dit seizoen al veel geld op: afgelopen zondag werd tegen Marvilde alweer voor de tiende keer gelijkgespeeld. Volgens topscorer Daan van den Broek heeft het echter niets met matchfixing, maar is het puur toeval. “Ik snap zelf ook niet hoe dat kan.”

Tien remises in zestien wedstrijden. “We hebben het er wel over, maar frustrerend is het niet”, geeft Van den Broek toe. “Sterker nog: vaak trekken we niet aan het kortste eind. Afgelopen zondag, bijvoorbeeld, mogen we nog blij zijn met een puntje.”

Alleen in 1984/85, in de vierde klasse, speelde Moerse Boys vaker gelijk: in één seizoen (22 wedstrijden) gebeurde dat twaalf keer. Dat aantal hoopt men bij De Moer nu niet te halen. “Want we schieten er weinig mee op. We kunnen beter zes keer verliezen en vier keer winnen, dat levert meer op.”

Met de angst om te verliezen heeft het volgens Van den Broek niks te maken. “Het vertrouwen is er wel. Alleen aanvallend missen we net wat power, net wat kwaliteit. Zelf maken we het dus niet af. Aan de andere kant moeten we blij zijn met onze keeper en verdediging.”

Zondag gaat Moerse Boys opnieuw een poging doen om niet gelijk te spelen. “De sfeer is goed, dus ik heb vertrouwen dat het tegen MOC’17 goed komt. Het is thuis, dus we moeten winnen.” Zondag dus geen '3'tje', maar een '1' invullen, bij de Moerse Boys-toto.