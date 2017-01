article

ZONDAG EERSTE KLASSE C - Moerse Boys verloor met grote cijfers bij Goes, de runner-up in 1C. Na een ruststand van 4-0 werd het uiteindelijk 5-1 voor de Zeeuwen.

Moerse Boys hard onderuit

Amateurvoetbal