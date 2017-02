MOC’17 ontslaat Natalino Storelli vanwege teleurstellende resultaten

ZONDAG EERSTE KLASSE C – Natalino Storelli is niet langer trainer van MOC’17. De Bergse ploeg heeft de Italiaan ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten. Erik van de Watering neemt voorlopig de honneurs waar.

“Als je bovenaan staat, dan heb je een heel andere discussie, natuurlijk. De resultaten, dat is natuurlijk de hoofdreden”, licht voorzitter Remy Remery toe. “Zo’n beslissing is niet leuk, maar die neem je weloverwogen. Je neemt zo’n besluit omdat je denkt dat het het beste is voor de club, maar of het de juiste beslissing is, dat weet je pas achteraf.”

Storelli, pas bezig aan zijn eerste seizoen in Bergen op Zoom, zag het ontslag al aankomen. “Als je laatste staat, dan weet je wat de consequentie kan zijn. Het is geen verrassing, maar het is niet gemakkelijk”, geeft de trainer toe.

“Ik ben de kapitein, ik ben verantwoordelijk”, zegt hij schuldbewust. “Daarvoor bied ik aan de spelers en de supporters mijn excuses aan. Ik heb m’n best gedaan.” Storelli sprak in een eerder interview met BN DeStem al van een ontzettend leerzame periode. “Een troost is dat ik altijd de steun van de spelers heb gehad. Ze stonden achter mij; ik heb veel berichten gehad.”

Brian Kruf, spits van de Bergse formatie, is een van die spelers. Hij heeft ook een bericht gestuurd. “Daarin heb ik hem bedankt voor alles wat we geleerd hebben. Ook heb ik m’n excuses aangeboden.” Kruf toont zich schuldbewust. “Ik vind het heel zonde, ik kon het persoonlijk goed met hem vinden. Ik vind ook dat we als spelersgroep in de spiegel moeten kijken. Hij stelt ons wel op, maar wij bepalen op het veld wat er gebeurt. Het is onze schuld.” Hij baalt van het besluit. “De resultaten zijn al langer niet goed en zo werkt het helaas in de voetballerij: een trainer ontslaan is makkelijker dan elf jongens vervangen.”