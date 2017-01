Martijn Malinka van PCP naar DIA

ZONDAG VIERDE KLASSE C - Martijn Malinka wordt komend seizoen hoofdtrainer bij zondagvierdeklasse DIA uit Teteringen.

Malinka is geen vreemde bij DIA. Eerder was hij in Teteringen assistent-trainer team 1 en hoofdtrainer van team 2. Op dit moment is Malinka nog hoofdtrainer bij PCP uit Breda, dat in de vijfde klasse B op een vijfde plaats staat. DIA bezet momenteel de iverde plaats in de vierde klasse C zondag.