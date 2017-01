Levy Schotel (19) treft oude ploeg Roosendaal met Kruisland

KRUISLAND - Hij is een spits die zijn doelpunten altijd ingetogen viert. Bij een treffer tegen Roosendaal zal Kruisland-spits Levy Schotel morgen zeker niet uitbundig uit zijn dak gaan. De 19-jarige Schotel doorliep vrijwel de hele jeugdopleiding op Hulsdonk en stapte afgelopen zomer over naar Kruisland.

Een opvallende keuze. ,,Ik wil het beste uit mezelf halen.”



In zijn eerste seizoen bij de senioren heeft Schotel verrassend snel zijn draai gevonden. Hij is de topscorer van het team van de trainers Mounir El Fahmi en Bram Plomp dat derde op de ranglijst staat. Winnen van Roosendaal is noodzakelijk om de achtervolging op Rood-Wit en Unitas vol te houden. Schotel is ambitieus. ,,Ik wil met Kruisland promoveren en mezelf hier verder ontwikkelen.”



Schotel maakte in de eerste seizoenshelft indruk met zijn gedrevenheid en scorend vermogen. Zelf is hij vooral bescheiden. ,,Zeker in het begin was het wennen. Ik heb altijd gevoetbald met jongens van mijn eigen leeftijd. Als ik in de jeugd de bal vroeg, kreeg ik hem altijd. Nu werd ik soms wel drie keer overgeslagen.”



Al snel kreeg hij het vertrouwen van zijn meer ervaren medespelers. Schotel staat er zelf af en toe nog van te kijken. ,,De oudere jongens willen mij graag beter maken. Ook de trainer heeft me vanaf het begin alle vertrouwen gegeven. Dat is een heerlijk gevoel. Vanuit dat vertrouwen ontstaat vrijheid en kun je voorin je acties maken.”

Schipper

Na een half jaar bij Kruisland weet Schotel dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Medespeler Tom Schipper kent hij al een voetballeven lang. Ook speelde hij in de jeugd bij Roosendaal met diens broertje Maarten. Een positief gesprek met El Fahmi deed de rest. Bij Kruisland proefde hij meteen het vuur en de ambitie, hoewel ook de voorheen in de jeugdopleiding bij Roosendaal actieve Rick Schimmel hem graag bij Alliance wilde inlijven. Schotel wikt en weegt zijn woorden. ,,Ik ben een bescheiden jongen en wil niet de indruk wekken dat ik lekker arrogant bij Roosendaal ben weggegaan.”

Amibitieus

Hij staat nog maar aan het begin van zijn loopbaan en moet nog veel leren, zegt de jonge aanvalsleider. ,,Ik wil dat het team op mij kan rekenen en dat ze me durven aanspelen, zonder dat ze bang zijn dat ik de bal meteen weer kwijt raak.” Die bescheidenheid staat zijn ambities niet in de weg. Welbewust koos hij voor een opleiding marketing & communicatie aan het op jonge topsporters gerichte Johan Cruyff College in zijn woonplaats. ,,Met de B1 van Roosendaal speelden we toen derde divisie. Drie keer in de week trainen hoorde er bij. Ik was ook actief in de zaal voor Bristol en deed fitness voor meer kracht en stabiliteit.”



Op dit moment is hij bezig aan de stage in zijn derde leerjaar. In de toekomst wil hij een HBO-opleiding volgen, HRM of commerciële economie. ,,Ook op school stel ik doelen.”



Precies daarom ook voelt hij zich als een vis in het water bij Kruisland, een club die vooruit wil. ,,Roosendaal is tevreden als ze stabiele tweedeklasser zijn. Ik leg de lat graag een beetje hoger. Ik ga voor het hoogst bereikbare doel en zie die motivatie bij Kruisland in de hele groep terug.”



Dat zijn oude club op dit moment moet vechten tegen degradatie doet Schotel pijn. ,,Ik heb veel vrienden in dat team.'' Niettemin wil hij morgen graag winnen van Roosendaal. ,,De eerste wedstrijd na de winterstop is altijd cruciaal. Zeker als je bovenin wil blijven meedoen.''