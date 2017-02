Kozakken Boys speelt gelijk tegen Excelsior Maassluis

ZATERDAG TWEEDE DIVISIE - Kozakken Boys uit Werkendam heeft zaterdagmiddag gelijkgespeeld tegen Excelsior Maassluis. Ondanks de koude was het een 'vurig' duel met twee rode kaarten. Ook de trainer van de Werkendammers, Danny Buijs, werd weggestuurd door de scheidsrechter.

De Werkendamse ploeg staat al vanaf het begin van de wedstrijd op scherp, nadat binnen een kwartier keeper Jesper Hogedoorn van het veld wordt gestuurd. Hij maakt hands en krijgt een rode kaart. Toch is het Kozakken Boys dat niet lang daarna een doelpunt maakt. Raily Ignacio straft een fout van de Maassluise verdediging af en maakt in de 33ste minuut de 0-1. Niet lang daarna is het trainer Danny Buijs die moet vertrekken. Hij protesteert nadat Excelsior-speler Smith een harde tackle maakt.



Gelijkmaker

Vlak voor de scheidsrechter affluit voor de rust, scoort Excelsior-speler Berkhout de gelijkmaker: 1-1. Die stand blijft het tot het einde van de wedstrijd. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd krijgt Daan Blij van Excelsior Maassluis nog zijn tweede gele kaart waardoor ook hij van het veld wordt gestuurd.