KNVB broedt op nieuw voorstel na ophef over contracteis bij amateurclubs

ZEIST/DEN BOSCH - Zoals het er nu naar uitziet komt de KNVB met een nieuw voorstel richting de 20 amateurclubs uit de 2e en 3e divisie die stuiten op de eis voor het aantal contractspelers. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de clubs en het bondsbestuur. waardoor een rechtszaak voorlopig is afgewend. Onder meer Dongen, UDI'19 en OJC zijn tegenstander van de contracteis.

"Het was een buitengewoon goed en constructief gesprek. De KNVB heeft onze bezwaren aangehoord en begrijpt onze zorgen", zegt UDI'19-voorzitter Paul Rüpp. De bond zoekt draagvlak voor een nieuw voorstel bij profclubs en amateurclubs die wél aan de contracteis voldoen. "Daarna komen ze waarschijnlijk met een nieuw voorstel." Rüpp verwacht het nieuwe voorstel ergens eind februari, in de bondsvergadering van 21 maart moet het dan vastgesteld worden.

Geen uitzondering

De 20 clubs uit de 2e en 3e divisie willen er niet aan om spelers contracten aan te bieden, omdat dat mogelijk ten koste gaat van andere onderdelen binnen de club en het indruist tegen de amateurstatus. Ook zijn de club bang voor de risico's: anders dan in het profvoetbal is er voor de amateurs geen uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid. Dat betekent dat een amateurclub een speler in zijn 3e jaar een contract voor onbepaalde tijd aan moet bieden.

Puntaftrek

De clubs ageren al een tijdje tegen de contracteis, die in de licentievoorwaarden staat. De licentiecommissie dreigt clubs die niet aan de eisen voldoen met 3 punten aftrek en komt volgende week met een uitspraak. "Dat is wel even spannend, ik hoop dat zij het gesprek met de KNVB in hun achterhoofd meenemen", aldus Rüpp. In de 3e divisie moeten clubs dit seizoen 3 en volgend seizoen 6 spelers onder contract hebben, in de 2e divisie zijn dat er dit seizoen 8 en volgend seizoen 13.