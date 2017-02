Keeper Advendo na 19 tegendoelpunten in één wedstrijd: 'Verschrikkelijk'

BREDA - Het voetbalseizoen verloopt op z'n zachts gezegd nog niet voorspoedig voor SV Advendo. Met als dieptepunt een 0-19 nederlaag tegen DIA afgelopen weekend. ''Verschrikkelijk'', zegt keeper Danni van Steenhoven.

Negentien tegendoelpunten staat natuurlijk niet lekker op het CV van een doelman, weet ook Van Steenhoven. ''Het lullige is dat ik ook heel veel ballen eruit heb gehouden'', zegt hij. ''Maar als ze eenmaal met vijf man op je af komen, is het een kwestie van balletje breed en ze scoren.''

Heeft hij na tegendoelpunt nummer tien geen zin om van het veld af te stappen? ''Nee, absoluut niet, ik probeer voor mezelf altijd een zo goed mogelijke wedstrijd te keepen.'' Maar van een gezellige derde helft is na zo'n nederlaag geen sprake meer. ''In de kleedkamer was het doodstil, iedereen was er kapot van.''

Advendo staat na zondag onderaan met maar liefst 134 tegendoelpunten en de club uit Breda wist nog geen enkele pot te winnen dit seizoen. ''We hebben in het begin van het seizoen veel spelers aangetrokken, en het team moet echt nog wennen aan elkaar.'' Toch laat van Van Steenhoven zijn hoofd niet hangen. ''We gaan proberen nog wat puntjes bij elkaar te sprokkelen dit seizoen, om het toch nog een beetje spannend te maken onderin.''