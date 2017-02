Karakterjongen Wim Kas weet dat het goed komt met Zundert

ZONDAG TWEEDE KLASSE E - Na een goede start in de competitie kende Zundert in de Tweede Klasse E een wat mindere periode richting winterstop. Zundert bevindt zich zelfs in de gevarenzone en staat momenteel vijfde van onderen, net boven de positie die de ploeg zou veroordelen tot nacompetitievoetbal voor behoud in de huidige klasse.

In de laatste officiële wedstrijd voor de winterpauze knikkerde de formatie van Ger Musters wel Rijsoord uit het bekertoernooi. Komende zondag, uit bij Roosendaal, moet die laatste knappe prestatie een vervolg krijgen met een zege om enigszins ademruimte te creëren.

Wie Zundert regelmatig ziet voetballen, weet echter dat er veel meer inzit. De ploeg bezit te veel talent, eigenlijk te veel kwaliteiten over de hele linie om tegen degradatie te moeten knokken. En dan is daar heel veel passie, aanwezig in een hechte spelersgroep die louter bestaat uit Zundertse jongens. Die passie, in potentie altijd daar, wordt misschien wel het meest verpersoonlijkt door Wim Kas. In de periode dat het wat minder ging, de hartstocht niet bij iedereen zichtbaar was, stak er altijd één man bovenuit.

Over-mijn-lijkmentaliteit

Kas (24) haalt altijd een voldoende, ook wanneer de ploeg als geheel niet draait zoals men zou willen. "Het is de over-mijn-lijkmentaliteit die in mij zit," zegt de linksback met overduidelijk veel meer voetbalkwaliteiten dan zijn positie in het veld doet vermoeden. "Soms heeft dat bij de hele ploeg wat ontbroken in bepaalde wedstrijden, terwijl dat wel een van onze kwaliteiten moet zijn."

Dat het goed komt met Zundert, daarover kent Kas geen twijfel: "Dat we zo goed begonnen zijn, was misschien wel onze valkuil. Wellicht dat een aantal jongens er iets te gemakkelijk over is gaan denken. Maar we hebben een goede groep die elkaar ook buiten het voetbal ziet. Daar blijft onze grote kracht liggen, in kameraadschap en opofferingsgezindheid. Daarmee gaan we ook nog veel punten halen."