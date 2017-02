Jurgen van Dijk driemaal trefzeker voor Irene'58

ZONDAG VIERDE KLASSE D - Drie goals van Jurgen van Dijk van Irene'58 waren SVG te machtig.

Irene'58 - SVG 4-1 (3-0) 1-0, 3-0 en 4-0 Jurgen van Dijk, 2-0 Pieter de Kroon, 4-1 onb

Irene'58 boekte een ruime zege op degradatiekandidaat SVG. Jurgen van Dijk was de grote man uit de formatie van coach Tijs van Bragt. De aanvaller scoorde driemaal. ,,De eerste helft waren we duidelijk heer en meester. We zaten overal kort op en dat leverde snelle goals op van Jurgen," blikte Van Bragt terug. ,,Een dik verdiende zege waarin we ook nog eens goed speelden. We zijn ook supertrots op de hattrick van Jurgen, want dat gebeurt niet vaak."

SC Elshout - DVVC 3-0 (0-0)1-0, 2-0, 3-0 onb

DVVC kreeg opnieuw een klap te verwerken in 4D. Bij SC Elshout werd er kansloos met 3-0 verloren door de equipe van trainer Nijs Kivits.

Be Ready - Blauw Wit'81 0-3 (0-0)

Ook voor Be Ready komt het degradatiespook dichterbij. Dit weekend werd op eigen veld kansloos met 0-3 verloren door de formatie van coach Twan van Helvert.