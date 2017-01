Jubilaris Van Wingerden 'in kielzog van vader'

KLUNDERT - Bij winst op Serooskerke schudt Klundert een directe concurrent in de titelrace van zich af. Voor aanvoerder Peter van Wingerden wordt het vandaag hoe dan ook een memorabel duel. De 30-jarige centrumverdediger bereikt de mijlpaal van vierhonderd wedstrijden in de hoofdmacht.

Naam: Peter van Wingerden Club: Klundert (zaterdag 2E) Leeftijd: 30 jaar Positie: Centrale verdediger Ambitie: Terug naar de eerste klasse

Uniek is de serie niet. Van Wingerden moet bijvoorbeeld zijn vader Niek nog voor zich dulden. Van Wingerden senior stopte pas nadat hij ruim vijfhonderd partijen in het eerste had gespeeld. ,,Voor mij een mooi doel om na te streven.”

Op het onlangs belegde trainingskamp in Utrecht werden de ambities voor de tweede seizoenshelft tijdens een groepsgesprek nog eens onder woorden gebracht. Het doel: terug naar de eerste klasse. ,,Daar willen we met z'n allen vol voor gaan”, aldus de speler van de huidige nummer twee van de zaterdag tweede klasse E.



Het weekeinde, met daarin ook een bezoek aan het stadion van FC Utrecht, was volgens Van Wingerden vooral bedoeld om het groepsproces te stimuleren. Een oefenwedstrijd maakte geen deel uit van het programma, wel twee stapavonden. ,,Dat werkt sfeer verhogend.'' Met de teamgeest bij Klundert zit het hoe dan ook wel goed, zegt de jubilaris. ,,We hebben een veerkrachtig team. Als we een doelpunt tegen krijgen, stroopt iedereen de mouwen op om de zaak recht te zetten.”



Van Wingerden kampte dit seizoen zelf met een vervelende kuitblessure, waardoor hij al een handvol wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. Vanmiddag verwacht hij fit aan de aftrap te staan. Samen met neefje Jeffrey vormt Van Wingerden het hart van de verdediging. In zijn lange loopbaan maakte de Klundertse captain twee promoties mee. Wat hem betreft volgt dit seizoen het derde feestje. ,,We willen graag de lijn van voor de winterstop doortrekken en vandaag de kloof met Serooskerke vergroten. Dan zien we op het eind wel waar het schip strandt.”