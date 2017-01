Joris Noort scoort erop los aan de zijde van Terheijden

TERHEIJDEN - De zondag vierde klasse C is misschien wel de spannendste competitie van de regio. Het verschil tussen de nummers één en negen bedraagt maar negen punten. Terheijden heeft het meeste zicht op koploper Gesta, mede door vijftien goals van Joris Noort (22).

De spits beleefde naar eigen zeggen persoonlijk een goede eerste seizoenshelft, maar vindt dat het voetballend gezien beter kan. ,,Vorig seizoen speelde ik beter, maar scoorde ik minder. Nu is dat andersom.”



Het doelpuntenaantal verrast hem zelf een beetje. In de jeugd wist hij het doel makkelijk te vinden, bij de selectie ging het de laatste jaren wat lastiger. Hij is realistisch en voorzichtig, durft geen voorspellingen te doen over de tweede seizoenshelft. ,,De ploegen zijn enorm aan elkaar gewaagd. Je kan zomaar van de hekkensluiter verliezen. Daarom is het moeilijk om een doel te stellen. Zoveel mogelijk winnen, tja, dat is natuurlijk de doelstelling. Maar aan klasseringen ga ik me niet wagen.”



Belangrijker dan de eindnotering van Terheijden vindt hij de sfeer in het team. Hij en zijn teamgenoten moeten plezier hebben in het voetbal. Trainer Frans van Helvoirt, die zijn contract verlengde, draagt daar aan bij volgens de jonge aanvaller. ,,Wij zijn erg blij dat hij ook volgend seizoen aan het roer staat. Hij zorgt voor een fijne sfeer maar is ook streng als het moet.”

Noort speelde zijn hele leven al bij Terheijden en ziet zichzelf niet snel vertrekken bij de club. Wel heeft hij sportieve ambities: zo hoog mogelijk voetballen. ,,Het liefst doe ik dat met Terheijden. Ik ben nog jong, dus heb nog genoeg tijd om met het team te promoveren.”



Op de opmerking dat hij nog minstens tien jaar heeft om dat te bereiken, lacht hij : ,,Zelfs dat durf ik niet te voorspellen, dat ik dan nog speel. Ik ben blessuregevoelig, gelukkig ben ik dit seizoen behoorlijk fit. Maar toen de winterstop naderde werden mijn benen zwaarder.”



Zondag treft Terheijden nummer zeven WDS’19.