Jaaroverzicht amateurvoetbal 2016, deel 2

Het jaar 2016 nadert zijn eind. Ook in het West-Brabantse amateurvoetbal is weer genoeg gebeurd: van ontslagen trainers en veelbesproken relletjes tot terugkerende helden en oppermachtige kampioenen. Een jaaroverzicht in 10 thema’s. Dit is deel 2. Vrijdag verscheen het eerste deel

Kruisland klimt verder

Kruisland-trainer Bram Plomp is duidelijk in zijn oordeel. “Dit Kruisland ontwikkelt zich uniek.” En de feiten onderstrepen dat. In 2009 speelde de ploeg nog in de vijfde klasse. In dat jaar promoveerde Kruisland, in 2013 klom de ploeg naar de derde klasse. Sinds dit seizoen spelen de oranjehemden in de tweede klasse, maar het plafond lijkt nog niet bereikt. Het team van Plomp en manusje van alles (trainer, transferbemiddelaar en tot vorig seizoen selectiespeler) Mounir El Fahmi staat zelfs derde. In 2017 wil de Roosendaalse vriendengroep de lat nog hoger leggen. Natuurlijk valt in zondag 2E ook de opmars van Rijen en Rood-Wit te prijzen.

Buitenlandse avonturen voor West-Brabantse trainers

De trainerscontracten worden doorgaans in de winter verlengd. Het is immers fijn om tijdig te weten welke man er in het nieuwe seizoen voor de groep staat. Des te wranger is het als vroeg in het seizoen de trainer besluit te vertrekken. Voor een buitenlands avontuur weliswaar. Het overkwam zowel hoofdklasser Halsteren als eersteklasser Klundert. Johan Gabriëls verruilde begin augustus Halsteren voor Al Shabab in Dubai, waar hij nu jeugdtrainer is. Anton Joore verliet Klundert halverwege augustus om aan de slag te gaan als assistent-trainer bij het Noorse Aalesunds, waar zijn contract inmiddels verlengd is met twee jaar.

Maas is on fire

Het hele West-Brabantse amateurvoetbal is bekend met de naam Ruben Maas. De buitenspeler annex party animal ging er op de BN DeStem VoetbalAwards vandoor met de Zilveren Schoen. Op dit moment leidt hij weer in dat klassement en stevent hij af op een zilveren paar schoenen. In heel 2016 kwam hij tot 44 competitiedoelpunten. De laatste drie wedstrijden van het kalenderjaar stond hij droog. Teken aan de wand of stilte voor de storm?

Trainers op straat

Ook in 2016 werden er weer heel wat trainers op non-actief gesteld, zoals dat dan formeel heet. Martijn van Galen, in april, bij RBC, zoals vermeld in deel 1 van het jaaroverzicht, is lang niet de enige. Zo werd Marco Klijs eind november (vlak voor de derby tegen Viola) ontslagen bij Gloria UC omdat er volgens de voorzitter geen chemie was tussen hem en de spelersgroep. Klijs snapte niets van die uitleg. Regi Essed, die weg moest bij Boeimeer, snapte zijn ontslag wel. Ook haalden (‘in goed overleg’) Maickel Sebrechts bij Oranje Blauw’14 en Jurgen Arnouts bij Roosendaal de kerst niet. Peter Remie werd vanwege tegenvallende resultaten in november al op straat gezet. Ook Johan Pietjouw vertrok bij Welberg. Wat te denken van Remco Broos. Die kreeg in april te horen dat hij op straat was gezet door VVC’68, wat later een solistische actie van de voorzitter bleek te zijn. Hij werd teruggevraagd, maar weigerde. Inmiddels is Broos de opvolger van Arnouts bij Roosendaal. Ook in 2017 zal er aan diverse stoelpoten worden gezaagd.

Excellerende dorpsclubs

Heel wat dorpsclubs kunnen terugkijken op een mooi (deel van het) jaar. Kijk naar wat Sprundel en UVV’40 presteren in zondag 4C. Of wat Achtmaal en DIOZ in 4B doen. Laten we de prestatie van Schijf vorig seizoen niet vergeten. Maar wat Gesta laat zien, verbaast iedereen. Galder En Strijbeek Ten Aanval verraste vorig seizoen met een play-offplek en staat nu zelfs bovenaan in 4C.