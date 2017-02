'Heel Bladel staat achter ons'

BLADEL - Peer Hooijen, al 38 jaar betrokken bij het wel en wee van Bladella, heeft er een paar kwaaie nachten van geslapen, zegt hij. Woensdag zat hij in de auto en hoorde het hele relaas over die lootjes op de radio. ,,Ik dacht eerst nog: er zal toch niet een van de kaderleden aan de voetballertjes gezeten hebben?"

Nee dus, dat gelukkig niet. Vanaf woensdag kreeg het besluit vier voetballertjes te royeren omdat ze te weinig lootjes had verkocht, landelijke en zelfs buitenlandse aandacht.

Hooijen werd gebeld uit Portugal. Bladella had daar de radio gehaald. Op de Antillen werden ze ook bijgepraat, want ook daar zat de Bladelse club in het nieuws . Pas nadat de club meer nuance in het verhaal kon brengen, luwde de storm. Bladella was al wekenlang in gesprek met de ouders om tot een oplossing te komen. Dat er gevolgen zouden zijn als de ouders volhielden, was ook duidelijk. ,,Er belde nog zo'n keurig mevrouwtje uit Amsterdam. Ze vond het allemaal niet kunnen, maar nadat ik het had uitgelegd, begreep ze het toch wel."

Veel Bladella-aanhangers kregen de toorn van de natie over zich heen. Peer van der Heijden werkt als beheerder in de kantine van de voetbalvereniging. Bladella heeft een eigen Facebookpagina, de kantine ook. Daar keuvelt Peer graag wat de kantine te bieden heeft. Hij krijgt soms reacties, maar vanaf woensdag hadden die met de menukaart weinig te maken. ,,Het waren verwensingen, beledigingen. Veel mensen hebben maar wat gehoord en roepen wat. Het maakte me erg boos."

Zaterdag was het een gewone speeldag op complex De Smagtenbocht waar Bladella speelt, maar eigenlijk toch ook weer niet. Al dagen is de kwestie hét gesprek van de dag. Donderdagavond was de spannendste dag, vindt Hooijen. De telefoon stond roodgloeiend. 's Middags stonden er zes cameraploegen op het parkeerterrein. Hij kan er nu wel om lachen: ,,Alleen CNN en Trump hebben niet gebeld." 's Avonds zat de kantine stampvol met Bladella-supporters. Over die avond hoor je de kantinebeheerder niet klagen.

Vanaf dat moment sloten de gelederen zich, vindt Pim Lavrijsen, bestuurslid Jeugdzaken. ,,Je merkt dat de stemming omslaat. Er komt meer begrip in het land voor onze positie." Hooijen: ,,Wij hebben 1100 leden in het dorp Bladel, dat 10.000 inwoners telt. Een op negen is lid van Bladella en veel vaders zijn dat vroeger ook geweest. Die hebben hier ook gevoetbald en komen kijken als hun kinderen spelen. De club leeft bij de mensen. Heel Bladel staat achter ons."

Roel Bazelmans heeft er net een wedstrijd van de mini's opzitten, de jongste Bladella-groep. De Bladelse vader en vrijwilliger zeult net een doel van kabouterformaat van het veld. Hij heeft geen vaste rol. ,,Mijn kinderen voetballen bij de f-jes en de mini's. Ik spring bij waar het nodig is. Dat vinden ze hier handig. Als er iemand niet kan of er is iets, kunnen ze op mij een beroep doen."

Hij doet dat graag, maar de club ziet met moeite dat veel ouders daar geen trek in hebben. ,,Ze droppen de kinderen en vertrekken. Ze zien de club soms als een veredelde kinderopvang."

Bladella is met 300 vrijwilligers een grote organisatie, maar er moet elke week ook bar veel werk verzet worden, geeft Bazelmans aan. ,,De vrijwilligers doen dat met ziel en zaligheid. Het wordt wel heel goedkoop als je dat gedoe met die lootjes wegzet als een soort slavenarbeid. Op dat sentiment zie je mensen reageren."

Intussen krijgt de club nu ook steunbetuigingen, vooral van andere voetbalverenigingen die de financiële problematiek onderschrijven. Landelijk nieuws is Bladella al niet meer. Vrijdagavond mocht de voorzitter zijn opwachting maken bij Jinek, maar te elfder ure mocht hij toch thuisblijven. Hooijen: ,,Ze hadden Holleeder weten te strikken en die vonden ze kennelijk toch interessanter."