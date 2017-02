Geplaagd Moerse Boys moét winnen van MOC'17

ZONDAG EERSTE KLASSE C - Op Sportpark De Akkermolen speelt zondag de nummer tien tegen de nummer laatst van de Eerste Klasse C. Dat betekent een pure strijd tegen degradatie, omdat Moerse Boys weliswaar zes punten meer heeft dan MOC '17, maar de bezoekers nog wel twee duels te goed hebben.

Een zogenaamde 'zespuntenwedstrijd', zo zou je kunnen zeggen. Met een zege kan de thuisploeg enigszins ademhalen, ietwat afstand nemen van de gevarenzone. De gasten zouden met een overwinning aansluiting vinden. "Natuurlijk worden na dit duel nog negen wedstrijden gespeeld," zegt de altijd realistische Moerse Boys-trainer André Maas. "Maar goed, je moet de punten halen tegen ploegen als MOC '17, niet tegen Baronie."

Het zit Moerse Boys verre van mee dit seizoen. Begon Maas aan de competitie met een selectie van zo'n twintig spelers die het niveau aankunnen, momenteel moet de geplaagde oefenmeester putten uit twaalf spelers van de oorspronkelijke groep, noodgedwongen hier en daar aangevuld met spelers uit het tweede elftal en A-jeugd. Niet minder dan drie spelers scheurden kruisbanden in de knie af en zijn inmiddels geopereerd. Daarnaast mist Maas momenteel nog een vijftal krachten. Maas, bezig aan zijn laatste seizoen bij de oranjewitten van Klein-Zundert, blijft echter positief: "Er heerst hier gelukkig een cultuur van 'de schouders eronder zetten'. Dat is ook de kracht van het elftal, dat men in goede maar zeker ook in mindere tijden voor elkaar door het vuur wil gaan."

Maas vervolgt: "Vorig jaar zaten we op een gegeven moment in een bepaalde flow toen we in een bepaalde periode vier van de zes wedstrijden wonnen. Een dergelijke serie zou nu meer dan welkom zijn, omdat je dan echt afstand neemt."