Geen paniek bij Halsteren om scorend vermogen: 'Op trainingen zijn we er druk mee bezig'

ZONDAG HOOFDKLASSE B – Halsteren is een van de minst scorende ploegen in de hoofdklasse B. Daar is de ploeg zich van bewust, beaamt Thomas van der Spek, maar paniek is er allerminst. “Als het eenmaal gaat lopen, dan vallen ze vanzelf.”

Halsteren wist in 17 wedstrijden 21 doelpunten te maken. Alleen hekkensluiters RKAVV (16 goals) en Chèvremont (14) en nummer twaalf EHC (17) scoren minder. Dat moet zorgen baren op De Beek. “Niet zozeer”, ontkent Van der Spek, van origine middenvelder, maar dit seizoen vooral ingezet als linksback en nu als verdediger. “Er is geen paniek. We creëren namelijk genoeg. Die doelpunten vallen vanzelf, daar hebben we vertrouwen in.”

Toch is het een aandachtspuntje. “Natuurlijk wordt er meer aandacht aan besteed, op trainingen zijn we daar druk mee bezig. Het is een puntje waar aan gewerkt moet worden. Maar het is niet problematisch. We zitten gewoon in het moment dat die bal er niet in gaat. Het vertrouwen is er wel.”

Matthew Amoah is clubtopscorer, met acht treffers. Daar achter volgen Jurik Zimmerman en de inmiddels vertrokken Ferdy Yilmaz (allebei drie goals). Van der Spek zelf staat op één treffer. “In het begin van het seizoen maakten we de kansen wel af, nu hebben we een periode dat het niet loopt. Ik denk toch dat het een stukje pech is. Als het eenmaal gaat lopen, vallen ze vanzelf.”

Verdedigend staat de ploeg wel goed: Halsteren kreeg slechts 19 doelpunten tegen. Alleen koploper Blauw Geel’38 (17 tegentreffers) overtreft die prestatie. Vandaar dat er bij de ploeg van Frans Vermeulen geen paniek heerst. “We moeten die wedstrijden alleen wel eerder killen. Voetballend zijn we wel beter namelijk.”

Van der Spek vindt dat het na één overwinning in de laatste vijf wedstrijd zondag tegen Quick tijd is voor de ommekeer. “Het verschil is gelukkig maar klein in deze competitie. We moeten zorgen dat we de inhaalwedstrijden (twee stuks, red.) gaan winnen. Daarnaast moeten zondag tegen Quick de boel kantelen, want de negende plek van nu is absoluut te laag. Met deze selectie moet je zeker in de top vijf meedraaien.”