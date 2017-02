Franssen wil met Hoeven oude club Internos opnieuw pijn doen

ZONDAG DERDE KLASSE A – Voor Hoeven-spits Jim Franssen is de wedstrijd tegen Internos meer dan een derby. Het is ook het weerzien met de club waar hij een tumultueus seizoen beleefde. Hij deed zijn oude werkgever al meerdere malen pijn en is er op gebrand om dat zondag opnieuw te doen.

Voor Hoevenaren leeft het duel tegen Internos sowieso al. De oorsprong van die rivaliteit ligt in het verleden, legt Franssen uit. “Van oudsher is Internos de grote club uit de regio. Ze hebben nog in de hoofdklasse gespeeld en stonden er om bekend dat ze, ook in de jeugd al, verschillende spelers konden aantrekken. Ik ben daar zelf het voorbeeld van.” Het kleine Hoeven tegen het ‘grote’ Internos, dus.

Tumultueus

Franssen zelf zwichtte, na een seizoen bij Halsteren, eveneens voor het ambitieuze Internos. “Een tumultueuze tijd”, noemt hij dat nu. Franssen arriveerde, na een buitenlandse studie, pas in de winterstop. Net op dat moment werd de trainer die hem haalde op straat gezet. Het half jaar dat volgde, was onrustig. “We moesten gaan voor promotie, maar kwamen daar totaal niet bij in de buurt. Dat was frustrerend.” De laatste wedstrijd, juist tegen Hoeven, maakte het extra pijnlijk. “Ik werd al na tien minuten gewisseld. Geen mooi afscheid dus.”

Structureel

Rancune, zo wil hij het nog net niet noemen. Maar hij is wel extra gebrand om te winnen zondag. Dat Internos er nu zo slecht voor staat (de ploeg staat laatste in zondag 3A), doet hem niet veel. “Het is meer de bevestiging van het gevoel waarom ik destijds na één seizoen ben vertrokken. Ik had en heb het idee dat het niet één, twee, drie is opgelost. Dat er iets structureels mis is.”

Koenraads

Al meerdere keren scoorde hij tegen Internos, zondag zal hij dat opnieuw ambiëren. Niet om zijn oude ploeg pijn te doen, maar om Hoeven verder te helpen. “We hebben een bewogen seizoensstart gehad. Eric Koenraads is in feite al onze vierde trainer. Maar met hem zijn we als ploeg, als club, de juiste weg weer ingeslagen.” Franssen is lovend over Koenraads. “Het is iemand met een sterke visie, die daar niet van afwijkt. Ik zit zelf in het onderwijs en daar geldt het principe dat je leerlingen moet betrekken in het leerproces zodat ze zich verantwoordelijker voelen. En precies dat doet Koenraads ook: hij betrekt ons bij zijn besprekingen.”

Intussen bezet Hoeven de zesde plek, terwijl nummer twee Steenbergen op drie punten afstand staat. Druk om te promoveren is er niet. “We hebben in de winterstop de ambitie uitgesproken om voor een periode te gaan en we gaan kijken of we een stapje hogerop kunnen.” Om te beginnen zal Franssen met Hoeven zijn oude ploeg een extra zetje richting de vierde klasse moeten geven. “Als dat nodig is, dan doen we dat.”