Etten versus de Leur: herinneringen aan een vurig voetbalverleden

ZONDAG DERDE KLASSE A – De derby van Etten-Leur dreigt van het toneel te verdwijnen. Internos staat op degraderen, Unitas’30 kan een periode pakken en strijden om promotie. Een ode aan misschien wel de laatste strijd om de eer van het dorp.

Als iemand weet hoe de derby leeft, dan is het Jack Beusenberg wel. ‘D’n Beus’ sloot zijn spelerscarrière af bij Internos, maar maakte zijn eerste derby’s pas mee toen hij er trainer werd. “Dan spreken we over 20, 25 jaar geleden. Dat was heel anders. Het was echt een strijd tussen Etten en de Leur, je speelde voor 1200 man, dat is wel erg speciaal.”

Overstappen

Beusenberg overschreed in die tijd alle normen: hij stapte over van Internos naar Unitas’30 en in 1996 weer terug naar Internos. Dat kon absoluut niet. De boel escaleerde toen hij zijn terugkeer naar Internos bij Unitas’30 bekend maakte. “Wat ik toen toch heb meegemaakt, ongelooflijk. Twee keer lekke banden, ruitenwissers afgebroken, brieven tussen de ruitenwisser en m’n auto beschadigd.” Het werd nog erger. “Twee weken later werd ik op non-actief gesteld, terwijl we al een periodetitel op zak hadden. Zo erg was dat toen.”

Ook Peter Sweres weet dat een overgang gevoelig ligt. “Ik ging destijds als speler van Internos naar Unitas’30 (met Beusenberg mee, red.), dat kon echt niet. Daar werd best heftig op gereageerd. Ik moet zeggen dat dat gevoel op de Leur, die strijd tegen Etten, nog net iets heftiger is dan andersom.”

Dat de derby een van de meest verhitte potjes is in de regio (of toch ‘was’), werd hem al vrij snel duidelijk. “Toen ik in 1986 als Bredanaar verhuisde, werd me toch duidelijk gemaakt dat ik op de Leur kwam wonen, niet in Etten. Dat is echt iets apart, ook op voetbalgebied is dat een echte clash.”

Ger Musters maakte in twee periodes als trainer van Internos de derby mee. “Ik kan me nog de nodige rode kaarten herinneren. En op bestuurlijk gebied was er toen echt haat en nijd, dat is veel minder nu.”

Favoriet

Vroeger leefde de derby veel meer. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Musters: “Toch denk ik dat deze editie wat extra’s heeft: Internos heeft de punten nodig en Unitas’30 heeft de weg omhoog gevonden. Unitas’30 is wat mij betreft ook de favoriet, ze hebben duidelijk meer kwaliteit. Maar dat zegt niet alles in zulke wedstrijden.”

Dat de Leur favoriet is, denkt ook Beusenberg. “Unitas’30 heeft meer spelers die de derby al mee hebben gemaakt, er zit namelijk heel wat spanning op. Deze wedstrijden zijn niet te voorspellen, maar als ik ergens mijn geld op in moet zetten, dan gok ik op Unitas’30.”

Sweres sluit zich daar bij aan. “Het is voor Unitas’30 de ideale gelegenheid om een dubbelslag te slaan: zelf meestrijden om de tweede plek en uitgerekend de periode pakken tegen je rivaal.”

Zaterdag

Sweres en Musters zitten niet op de tribune. De wedstrijd is namelijk op zondag, Sweres staat dan langs de lijn bij Dosko, Musters bij Zundert. De vorige editie werd afgewerkt op een zaterdagavond. “Toch jammer dat het nu op zondag is, anders was ik gaan kijken”, aldus Musters. Sweres sluit zich daar bij aan. Beusenberg heeft dat probleem niet, als trainer van zaterdagclub Zwaluwe. “Ik ben van plan om zondag te gaan kijken.”