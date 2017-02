Dosko heel februari ongeslagen, Halsteren onderuit (video)

ZONDAG HOOFDKLASSE B - Dosko krabbelt op. Tegen Gestel bleef de ploeg al voor de derde wedstrijd op rij ongeslagen; er werd met 3-1 gewonnen. Competitiegenoot Halsteren verloor van IFC: 4-2.

Dosko begon zijn derde en laatste competitieduel in februari voortvarend: Aimen Hajdaissa zorgde op aangeven van Kevin Jurgens al in de vijfde minuut voor de 1-0. Die voorsprong werd enkele minuten later verdubbeld door Sam van de Kreeke (zie video).

Na een kwartier spelen kwam Gestel terug in de wedstrijd: 2-1. Met die stand haalde Dosko de rust. Ook in de tweede helft kwam Dosko goed uit de startblokken: Mike de Nijs maakte de 3-1 toen de tweede helft drie minuten oud was. Dat bleek uiteindelijk de eindstand. Concurrent Chevremont won ook, dus Dosko blijft veertiende.

Halsteren heeft maar twee punten meer (23 om 21), maar heeft wel nog drie duels meer te spelen. De ploeg van Frans Vermeulen zakte na de 4-2-nederlaag tegen IFC terug naar plek elf. Dat terwijl de ploeg tegen IFC goed begon: Jeroen Beerendonk zette zijn team al in de eerste minuut op 0-1. Een halfuur later stond het echter al 3-1 voor de thuisploeg.

IFC zou in de tweede helft ook nog op 4-1 komen. Marvin Bedaf verzachtte de pijn: 4-2.