Devin Huybregts: 'Zwaluwe hoort thuis in tweede klasse'

Vrijblijvendheid komt in het woordenboek van Huybregts niet voor. Zijn stageopdracht, met een uitgebreide risico-inventarisatie &- en evaluatie (RI&E), moet een bijdrage leveren aan de organisatie van Fokker. En met Zwaluwe wil hij vanmiddag ook weer voor het maximale resultaat gaan. ,,We zijn klaar om voor de volle honderd procent te knallen.”

Voor Huybregts is het zijn eerste seizoen in de hoofdmacht, hoewel hij vorig jaar ook al nadrukkelijk op de poort klopte. Hij begon de competitie als laatste man, een positie die hij in de laatste wedstrijden in de tweede klasse ook al voor zijn rekening nam. Met de winterstop in zicht koos Beusenberg voor Arno Evegaars en Terry Schonk als ervaren duo in het hart van de defensie.

Middenveld

Voor Huybregts was het na een reservebeurt even slikken. Tegen Olympia'60, waarin de ploeg een zwaar bevochten eerste periodetitel in de wacht sleepte, speelde Huybregts op het middenveld. Natuurlijk vroeg hij als mondige jongen om uitleg bij de trainer. ,,Mijn doel is om een vaste basisspeler te worden. Ik ben een van de jongste spelers van het team en heb nog weinig te eisen. Ik behoor zeker nog niet tot de bepalende spelers, maar ik hoop dat in de toekomst wel te worden.”

Zwaluwe is de winterstop volgens Huybregts goed doorgekomen, hoewel de resultaten in de oefenwedstrijden wisselend waren. Alle pijlen zijn gericht op het duel met De Fendert dat bij de opening van het seizoen met 2-0 won van Zwaluwe en toen vooral veel effectiever bleek. ,,Het was ongekend hoeveel kansen we destijds misten.” Na een stroeve competitiestart zette het een goede reeks neer. ,,Het staat bij ons compact en we krijgen weinig doelpunten tegen. De groep is gretig en wil vol voor het kampioenschap gaan.” Huybregts is niet bang voor verslapping, ook al is de eerste prijs binnen. ,,We zijn nog steeds hongerig. Dat merk je, op de trainingen en in de oefenduels.”

Zwaluwe moet in de titelrace nog wel afrekenen met DHV, Tholense Boys en tal van andere kapers op de kust, in een klasse waarin van krachtsverschillen nauwelijks sprake is. Bij winst heeft zelfs een middenmoter als De Fendert zicht op de bovenste plaatsen. Huybregts blijft voorzichtig. ,,Er volgen nog genoeg pittige wedstrijden.”