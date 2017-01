De Weerd plukt de vruchten van trainingskamp Victoria’03 in Barcelona

ZONDAG DERDE KLASSE A – De vorige trainingen waren onder een Mediterraans zonnetje, de volgende training vindt toch plaats onder koudere en mistige omstandigheden in Oudenbosch. Marc de Weerd blikt vol lof terug op het trainingskamp van Victoria’03 in Barcelona, van 3 tot en met 6 januari.

De Facebook-pagina van de derdeklasser stond de afgelopen dagen vol met jaloersmakende foto’s. Trainer De Weerd geniet nog na van het vierdaagse trainingstripje. “Het was hartstikke mooi. Geweldig. We zaten met ons hotel bijna óp het strand, we hadden een voetbalveld voor de deur. Wat wil je nog meer?”

“We hebben ’s morgens en ’s middags steeds lekker getraind: een keer een flinke strandwandeling gemaakt en een leuke strandtraining. De spelers waren moe, maar zo leren ze hun lichaam ook beter kennen”, aldus een tevreden trainer.

Buiten de trainingen, twee per dag dus, stonden er ook andere uitjes op het programma. Zo ging de selectie bijna direct na aankomst in Spanje naar de openbare training van FC Barcelona. “Dat was leuk om te zien: een soort demonstratietraining. Er zat daar gewoon zesduizend man. De spelers hebben dat als geweldig ervaren.”

Daarnaast heeft de groep nog de stad verkend middels een wandeling en een bustour en hebben ze een stadiontour gehad. De Weerd plukt nu de vruchten van die vier dagen. “Zo’n trainingskamp levert iets heel moois op. Ik had de kamerindeling gemaakt en zo werden bepaalde spelers als het ware op elkaar aangewezen. Ze hebben elkaar zo echt beter leren kennen. Dat is geweldig. Zo’n trip heeft echt een meerwaarde, dat is iets om ieder jaar te doen. Niet per se naar Barcelona, maar je leert elkaar op een andere manier kennen.”

De Weerd, trainer van de nummer twee van zondag 3A, spreekt over een mooie herinnering. “Het was een graad of 14, 15. En dan zit je daar ’s middags in je polo op het terras. Dan voel je je de koning te rijk. Geweldig.”