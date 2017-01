De Nooijer per direct weg bij Telstar

VLISSINGEN - Dennis de Nooijer is per direct vertrokken als assistent bij eerstediviseclub Telstar. De voormalige profvoetballer heeft zijn contract dinsdagochtend ingeleverd.

'De afgelopen tijd heb ik nagedacht over dit besluit. De conclusie is dat het assistentschap mij op dit moment niet past. Ik heb met alle plezier bij de club gewerkt. Het beeld wat ik van Telstar heb gekregen is dat er een professionele organisatie staat. Spelers en technische staf kunnen in alle rust werken. Daarbij wordt de mens en het plezier niet vergeten. Ik wil Telstar, Michel Vonk, de technische staf en medewerkers bedanken dat zij mij deze kans en het vertrouwen hebben gegeven om bij de Witte Leeuwen te mogen werken’, zegt De Nooijer op de website van Telstar.

Algemeen directeur Pieter de Waard zegt onder meer: 'Hij is een creatieve, een spontane gozer. Een oprechte vent. Eerlijk en recht door zee. Ik was meer dan verheugd toen Michel Vonk midden april vertelde dat we in Dennis een nieuwe assistent hadden gevonden. Vanmorgen werd mijn beeld van hem bevestigd. Voorzitter, zei hij, ik kan niet langer doorgaan. Zijn motivatie was weldoordacht en klonk als een klok. Ik ben er doodziek van. . De keuze die hij maakt vind ik echter stoer en dapper. Daar heb ik respect voor en maak een diepe buiging. Sneu vind ik het wel voor onze jongens, Michel, zijn staf en de club. Gelukkig hebben wij voor hetere vuren gestaan, hier slaan we ons doorheen. Namens alle betrokkenen dank ik Dennis en wens hem een hoopvol tot ziens.’

Dennis de Nooijer is op dit moment ook nog trainer bij zondag-derdeklasser Philippine, waar hij bezig is aan zijn laatste seizoen. Wat hij nu gaat doen, is onbekend.