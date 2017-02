article

AMATEURVOETBAL - In de streekderby tussen De Burgst en ZUVO was De Burgst heer en meester. ZUVO, hekkensluiter in de derde divisie, speelde dramatisch volgens coach Huub van Caam.

De Burgst veel sterker dan ZUVO

