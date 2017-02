Cluzona wint topper, Hoeven maakt er vijf

ZONDAG DERDE KLASSE A - Cluzona won de topper tegen Steenbergen en Unitas'30 pakte de periode. Hoeven maakte indruk door met 5-0 te winnen van Terneuzen.

Virtus - SC Gastel 4-0 (3-0) - 1-0 en 2-0 Omer Küzük, 3-0 Danny Ummels, 4-0 Küzük.

Virtus heeft hard uitgehaald tegen Gastel. In Zevenbergen had de ploeg van trainer Jan Lokhoff geen kind aan Gastel. Omer Küzük, normaliter uitkomend voor het tweede elftal, was de uitblinker.

BSC - Victoria'03 0-0.

BSC en Victoria'03 moesten de punten delen na een doelpuntloos gelijkspel. Door de remise is Victoria'03 verstoten uit de top vijf.

HVV'24 - FC Bergen 0-1 (0-0) - 0-1(pen.) Jeffrey Franken.

FC Bergen heeft uitstekende zaken gedaan in Hulst. Het Zeeuwse HVV'24 werd met 0-1 verslagen, maar volgens matchwinner bij FC Bergen, Jeffrey Franken, was het een zwaarbevochten overwinning.

Grenswachters - Philippine 0-5 (0-0) - 0-1 Mustafa Yilmaz, 0-2 Roland van de Wege, 0-3 Maarten van Hecke, 0-4 Jordy van Bremen, 0-5 Sebastiaan de Meijer.

Grenswachters heeft een forse nederlaag geleden tegen het Zeeuwse Philippine. Grenswachters vecht momenteel tegen degradatie en zo blijft het onderin spannend met clubs als Internos, HVV'24, Terneuzen en op wat verdere afstand BSC.

Hoeven - Terneuzen 5-0 (2-0) - 1-0 Niels Buijs, 2-0 Cyriel van der Veen, 3-0 Jim Franssen 4-0 en 5-0 Jens Wirix.

Hoeven heeft een ruime zege geboekt op Terneuzen. De equipe van trainer Eric Koenraads won overtuigend, maar volgens Hoeven-speler Erwin Roks had de score veel hoger uit moeten vallen. ''Het had makkelijk 8-0 kunnen zijn. We speelden een aantal kansen niet goed uit en dat is slordig. We zijn eigenlijk niet in de problemen geweest. Een mooie overwinning'', aldus Roks.

Unitas '30 - Internos 3-1 (2-1) - 13. 1-0 Jordy Bolaart, 16. 2-0 Tim Lukus, 40. 2-1 Jean-Hugues Asukaniam, 74. 3-1 Cas Nooren.

Unitas'30 is door een 3-1 overwinning op Internos winnaar geworden van de tweede periodetitel. Unitas'30 eindigde weliswaar in punten gelijk met Cluzona, maar omdat de ploeg uit Wouw de eerste periodetitel al in het bezit had, ging deze titel naar de formatie van Juliën en Eddy van Vugt.

Steenbergen - Cluzona 2-4 (2-1) 0-1 Wesley Smits, 1-1 en 2-1 Roy van Gils, 2-2, 2-3 en 2-4 Jacques Dekker.

Cluzona is erin geslaagd om voor de eerste keer in vier wedstrijden van Steenbergen te winnen. De ploeg van trainer Ronald van Oeveren was met 2-4 te sterk voor de thuisploeg en mag zich op gaan maken voor het kampioenschap.