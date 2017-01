Amateurvoetbal rouwt om dood van Jacco Theunisse

Bij BSC wordt geschokt gereageerd op het overlijden. “Een hele schok”, volgens John Willemse, voorzitter ad interim. “We kregen het vrijdagavond te horen. Heel onwerkelijk. Jacco was jarenlang aan onze vereniging verbonden. Vorig seizoen nog even als trainer en hij speelde nog in een seniorenteam. De nieuwjaarsborrel, waarop we nog wat mensen zouden huldigen, hebben we maar afgelast. Zondag traint ons eerste team nog, maar ik denk dat we dan maar bijeenkomen om te praten.”

Maikel Ubbink, speler van Unitas'30, had een speciale band met Theunisse. "Het is moeilijk te bevatten. Heb het er echt moeilijk mee. Ik heb genoeg meegemaakt met hem. Van samenwerken met jeugdteams bij BSC tot het beloven dat ik ooit onder hem zou voetballen. Hij wilde mij bij elke club hebben waar hij trainer was op dat moment. Dat is dus vorig jaar gebeurd. Toen werd hij trainer van BSC. Het was een supervent. Ik kon er mee lachen en hij hielp iedereen. Echt een man van de club."

Ook bij Kruisland kwam het nieuws hard aan, bevestigt trainer Mounir El Fahmi, die nog onder Jacco Theunisse actief was als selectiespeler. "Het was voor iedereen een schok. Jacco liep als een rode draad door ons leven. Een groot deel van de groep en van de spelers van het tweede nu, kenden hem al vanaf de jeugd bij BSC. Hij was ook mijn eerste jeugdtrainer. Jacco was veel meer dan een trainer voor ons. Hij was een vriend, een lieve man.We hebben er onderling over gesproken en gaan ongetwijfeld iets doen om hem te herdenken tijdens een wedstrijd."

Theunisse werkte als trainer bij BSC, METO, Tholense Boys, BVV'63, Kruisland en wederom BSC. Bij BSC speelde hij in het zesde seniorenelftal. Ook was Theunisse werkzaam bij de KNVB. Op social media regent het condoleances.