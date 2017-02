Alliance vloert DIOZ en pakt periode twee

ZONDAG VIERDE KLASSE B - In de uitwedstrijd tegen DIOZ liet Alliance twee kostbare punten liggen, maar in Roosendaal nam de formatie van Rick Schimmel revanche. Alliance won met 7-0 en werd hierdoor tevens winnaar van de tweede periodetitel. Koploper RBC maakte tegen Achtmaal geen fout (4-0) en houdt vier punten voorsprong op Alliance.

RBC - Achtmaal 4-0 (2-0) - 1-0 Jovanni van Nijnatten, 2-0 Jari Voeten, 3-0 en 4-0 Van Nijnatten.

Volgens RBC-trainer Danny Mathijssen had zijn ploeg weinig problemen met Achtmaal: ,,Achtmaal kreeg geen enkele kans. Wij controleerden de hele wedstrijd.''

Alliance - DIOZ 7-0 (4-0) - 1-0 Quincy Schouten, 2-0 Donovan Carolus, 3-0 Tim Wezenbeek, 4-0 en 5-0 Carolus, 6-0 Gijs Gommeren, 7-0 Christ Willemsen.

Alliance domineerde op alle fronten. Trainer Rick Schimmel: ,,Wat we in de uitwedstrijd nalieten, deden we nu wel goed. De linies bleven gesloten en we bleven tot het einde goed voetballen.''

ODIO - DEVO 4-0 (3-0) - 1-0 Mats Orlando, 2-0 Roy Carpentier, 3-0 Orlando, 4-0 Mitchell Elenbaas.

ODIO was voor rust sterker en stelde in deze periode de zege veilig.

BVV '63 - Lepelstraatse Boys 0-2 (gestaakt) - 0-1 Martijn Petie, 0-2 Dennis Stols.

Een sterker Lepelstraatse Boys nam in het eerste half uur met 0-2 de leiding. In de 33e minuut viel de scheidsrechter met een spierblessure uit en werd het duel gestaakt.

Noordhoek - METO 2-4 (1-1) - 1-0 Roy Gabriëls, 1-1 Joep van Kalmthout,1-2 en 1-3 Gijs Verresen, 2-3 Christian Reuvers, 2-4 Van Kalmthout.

Noordhoek kwam al snel op voorsprong, maar liet het hierna afweten.

Schijf - HSC '28 4-0 (0-0) - 1-0 Bas Adriaensen, 2-0 en 3-0 Rick van de sande, 4-0 Bas Adriaensen.

Schijf-trainer Cees van Beers was niet tevreden met het vertoonde spel van zijn ploeg in de eerste helft. ,,HSC '28 zakte massaal in, maar hier deden we te weinig mee. Nadat het uiteindelijk toch 1-0 was geworden, zochten de bezoekers de aanval. Schijf kreeg ruimte en kon zodoende nog driemaal scoren."

SVC - NSV 3-3 (2-1) - 1-0 Jowin van Belois, 2-0 Robin van Boxel, 2-1 Ronnie Kerstens, 2-2 Joost Ossenblok, 3-2 Van Belois, 3-3 Kerstens.

SVC was voor rust de bovenliggende partij, maar in de tweede helft domineerde NSV.