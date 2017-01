Afwezige Tarfit vertrouwt op doelpunten collega's

ROOSENDAAL - Vanavond staat de topper in de vierde klasse B tussen RBC en Alliance op het programma. Bij winst loopt de voorsprong van koploper RBC op naar vijf punten. Winst voor Alliance betekent dat de formatie van Rick Schimmel de koppositie overneemt van RBC.

Anwar Tarfit speelde vorig jaar nog bij Alliance, maar is dit seizoen met veertien goals en twaalf assists de absolute smaakmaker van RBC. Hoewel hij pas 22 jaar is, heeft hij er al een verleden opzitten bij drie Roosendaalse clubs.



,,In de jeugd voetbalde ik bij BSC. Toen ik moest doorstromen naar de senioren vond de toenmalige trainer Natalino Storelli dat ik fysiek tekort kwam voor het eerste elftal en dat ik daarom voor minstens een seizoen genoegen moest nemen met een plaats in BSC 2. Bij Alliance kwam Andy Wierickx als nieuwe trainer. Hij gaf mij wel een kans om me te bewijzen. Daarom vertrok ik naar Alliance waar ik de afgelopen drie seizoenen heb gespeeld”, aldus Tarfit.



Hij heeft het bij RBC naar zijn zin. De ploeg draait beter dan hij had verwacht en hij is trots op de bijdrage die hij levert aan het team. ,,Ik ben erg belangrijk voor RBC. Met veertien treffers in veertien duels ben ik topscorer.''



De overgang van Alliance naar RBC kwam onverwacht. Zijn overschrijving naar RKVV Roosendaal was immers rond. Op 15 juni, de laatste dag van de overschrijvingstermijn en tevens de 22e verjaardag van Anwar, nam RBC om 18.00 uur contact met hem op. Omdat linkervleugelspits Puriël naar Unitas vertrok, zocht trainer Danny Mathijssen een plaatsvervanger. Tarfit: ,,Ik moest snel beslissen. Ik voetbalde in de zaal bij Bristol Team/Osaka, maar had een aanbieding van eerstedivisionist ZVG/Cagemax uit Gorinchem. Ik vond het een uitdaging te kunnen spelen op het op een na hoogste zaalvoetbalniveau van Nederland. Het leek me daarom beter op het veld een stapje terug te doen en te kiezen voor vierdeklasser RBC.”



Tarfit speelde dit seizoen alle wedstrijden, maar juist in de topper tegen zijn oude ploeg is hij geschorst omdat hij in het laatste duel voor de winterstop tegen HSC '28 een vierde gele kaart kreeg. Hij is nog steeds kwaad als hij terugdenkt hoe hem dit overkwam: ,,Het was een rotwedstrijd. Ze probeerden me constant een kaart aan te smeren en op een gegeven moment lukte dat ook. Onterecht. Maar gelukkig ben ik niet de enige die kan scoren.”



Hij doet hiermee op Jovanni van Nijnatten en Ramon Krijnen, die zich volgens Tarfit goed ontwikkelen. ,,Ook zij kunnen doelpunten maken. We gaan dit jaar voor het kampioenschap en als we winnen, zetten we een grote stap. Maar beslist is het zeker nog niet na dit duel. Er volgen dertien wedstrijden en wij gaan vast en zeker nog punten verliezen. De beslissing valt pas aan het einde van het seizoen.”