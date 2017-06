Amateurisme van Liverpool brengt Van Dijk in verlegenheid

Clubs of tussenpersonen mogen alleen contact opnemen met een speler als de verkopende partij daar toestemming voor geeft of als een verbintenis van de voetballer in kwestie afloopt. Southampton was niet ingelicht. Van Dijk staat nog tot 2022 onder contract in het St Mary's Stadium. Liverpool maakte zich daarmee schuldig aan 'tapping up', Engels vakjargon voor de streng verboden manier van handelen.



Onderzoek

Southampton maakte bij de FA melding van hun argwaan en vroegen om een onderzoek. Van een truc om de prijs verder op te drijven bleek geen sprake. Liverpool overlegde meteen met de club in een poging om de schade te beperken. Het leidde tot een vreemd statement op de website van de Reds, waarop juristen duidelijk een blik hadden geworpen. Liverpool ging door het stof, zonder expliciet schuld te bekennen.



,,We willen hierbij officieel onze spijt betuigen voor de recente speculaties in de media over Southampton en een transfer", luidde het bericht. ,,We excuseren ons tegenover de eigenaar, de directie en de fans van Southampton voor alle misverstanden met betrekking tot Virgil van Dijk. ,,We respecteren het standpunt van Southampton en bevestigen dat we onze interesse in de speler hebben beëindigd."



Geen club ter wereld verontschuldigt zich voor 'speculaties'. Liverpool probeerde koste wat kost een (nieuw) transferverbod te voorkomen. In april legde de FA een sanctie op voor het illegaal benaderen van een jonge voetballer (12) van Stoke City. Zijn ouders werd een beloning in het vooruitzicht gesteld. Liverpool kreeg een boete van 100 duizend pond en mag minimaal een jaar lang geen jeugdspelers aantrekken.