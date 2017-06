Alvaro Arbeloa (34) beëindigt imposante loopbaan

Ook werd hij twee keer Europees kampioen met zijn land; in 2008 en 2012. Met Real Madrid werd Arbeloa eenmaal landskampioen en won hij twee keer de Champions League. Nadat hij in Madrid zijn basisplaats was kwijtgeraakt, vertrok hij vorige zomer naar West Ham United. Zijn verblijf in Londen werd met slechts vier optredens geen succes. ,,Fysiek was ik nog in orde, maar het is tijd om afscheid te nemen'', aldus de verdediger.