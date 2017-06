Alexis Sánchez twijfelgeval bij Chili op Confederations Cup

Karlovic schakelt landgenoot Cilic uit en gaat naar finale

21:13 Tennisser Ivo Karlovic heeft de finale bereikt van het grastoernooi in Rosmalen. In een Kroatisch onderonsje schakelde hij zijn als eerste geplaatste landgenoot Marin Cilic uit in drie sets: 7-6 (4) 5-7 7-6 (2). De stand in de onderlinge duels is daardoor nu weer gelijk: 3-3.