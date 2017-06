Ajax-kandidaat Schmidt aan de slag in China

Schmidt werd de afgelopen week ook genoemd als kandidaat om Peter Bosz (die vertrok naar Borussia Dortmund) bij Ajax op te volgen. De oud-coach van Leverkusen en Red Bull Salzburg was eerder even bij de KNVB in beeld als nieuwe bondscoach.

Schmidt werd in maart ontslagen bij Leverkusen, waar hij drie jaar lang als hoofdtrainer werkzaam was. Onder leiding van interim-trainer Tayfun Korkut eindigde Leverkusen als twaalfde. De club presenteerde vrijdag Heiko Herrlich als opvolger.

Als trainer van Salzburg schakelde Schmidt in februari 2014 Ajax uit in de Europa League. Ajax verloor in de ArenA met 3-0 en de return in Oostenrijk een week later met 3-1.