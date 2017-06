Zomerhit Despacito 6,5 miljoen keer per dag gedraaid

De zomerhit van 2017 is ongetwijfeld het nummer Despacito. Niet alleen in Nederland, maar ook in de VS en het Verenigd Koninkrijk bereikte de song van Luis Fonsi en Daddy Yankee de eerste plek in de hitlijsten. Despacito staat in Spotify's wereldwijde top 50-hitlijst op nummer 1. Volgens de streamingdienst wordt het nummer momenteel ruim 6,5 miljoen keer per dag afgespeeld.