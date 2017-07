Xess Xava nu al casanova en Dionne haalt de finish!

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Ladykiller Xess

Xess Xava, het 1-jarige zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, weet nu al hoe hij meisjes moet versieren: gewoon vastpakken en hop, een kus geven. En als mama een foto maakt, recht in de camera kijken... Is dit niet mier- en mierzoet?!

Just love ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 10:15 PDT

Got you on camera 📸😉 #CutiePies #InLove 😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 10:15 PDT

Sascha's pasgeboren zoon

Sascha Visser (28) leeft nog steeds op een roze wolk. De acteur en presentator werd eind juni vader van zijn zoon Jagger en kan maar niet stoppen met foto's plaatsen op Instagram. Hij zegt daarom ook: ,,Ik blaf even heel Instagram vol met mijn zoon".

Ik blaf even heel Instagram vol met mijn zoon. 👨‍👦👶🏼❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 7:20 PDT

❤️ 👶🏼 👙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 1:31 PDT

Dionne Stax haalt de finish

Nos-presentatrice Dionne Stax heeft een sportieve week achter de rug, omdat ze de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen. De 32-jarige blondine behaalde vandaag de finish en is, zo te zien op de foto, happy de peppy.

Binnen! #bendevanellende #4d17 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 9:50 PDT

Giovanca mist vader

,,Het was 21 juli toen ik plotseling degene verloor die mij letterlijk ABC en Do-Re-Mi leerde. Muziek was alles", zo begint Giovanca (40) haar Instagram-post. Vandaag is de sterfdag van haar vader. ,,Dank je, pap. Vier jaar geleden vandaag. Ik mis je", aldus de zangeres die stilstaat bij het overlijden van haar vader.

It was the 21st of July when out of the blue, just like that, I lost the one who literally taught me ABC and Do-Re-Mi. Music was everything. Thought me to be strong but most of all how to take care of your family. ❤️Thks dad. 4 yrs today. Miss you - Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 11:10 PDT

Douwe: 'Wat een stylist'

Een ijdele Douwe Bob is ein-de-lijk tevreden over zijn kapsel. Van Marc Sew-atjon, de stylist die de Slow Down-zanger ook tijdens het Eurovisie Songfestival in Stockholm onder handen nam, kreeg hij een 'goeie coupe'.

Eindelijk weer een goeie coupe! @remarcable2304 #😍 #wateenstylist Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 7:42 PDT

De zomer van Pip

Pip Pellens kan weer een nieuwe klus op haar cv zetten: ze is vanaf volgend voorjaar te zien in de SBS6-serie Zomer in Zeeland. Het gaat over een Amsterdammer (Daniel Boissevain) die na het overlijden van zijn vrouw met zijn kinderen Fenna (Pip) en Jurgen (Tonko Bossen) naar Zeeland verhuist.

Yay, good morning. Eindelijk kan ik zeggen waar ik al een tijdje mee bezig ben! #zomerinzeeland samen met deze rakkers. Vanaf het nieuwe jaar te zien op @sbs6nl Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 0:14 PDT

Autootjes voor Bridget

Bridget Maasland viert vooralsnog vakantie in haar eigen vertrouwde Amsterdam. Vandaag trok ze een tuinbroek uit de kast en nam ze zoon Mees en zijn vriendjes mee naar de bioscoop. Het stel koos voor Cars 3.

Vakantie!🎉🎉🎉🎉 #overdag #bioscoop #cars3 #vrienden #boyzinthehood Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 2:40 PDT

Kees likt lekker

Geef Kees Tol een ijsje en hij voelt zich weer 10 jaar oud. De ouderwetse ijscoman mét kar maakte een rondje door zijn Volendamse straatje.

Hoe gezellig! De ijscoman in de straat! #ikvoelmeweer10jaar #bolletjediscodip #tingelingeling #lekkerlikken #jordyvanloon Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Jul 2017 om 2:34 PDT

Waar is Luuk?

Internetfanaat Luuk Ikink heeft zijn vakantie er bijna op zitten. De RTL Boulevard-deskundige wil niet verklappen waar hij de afgelopen weken heeft uitgehangen, maar deelt wat plaatjes uit, naar het lijkt, Italië. Bij een jaloersmakende zwembadfoto spreekt hij met een knipoog van een 'pittige tijd'.

Mijn vakantie is bijna afgelopen. Het was een pittige tijd. Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Jul 2017 om 11:03 PDT

Anouk is the lucky girl